فظيع/ العثور على طالبة جثة هامدة داخل مبيت بهذه الجهة..وهذه التفاصيل..

شهدت مدينة المنستير، مساء اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، حادثة أليمة تمثلت في العثور على طالبة تقني مهني في صناعة الملابس، تبلغ من العمر 22 سنة وأصيلة إحدى الولايات المجاورة، متوفية داخل غرفتها بوحدة المبيت والمطعم بالمنستير التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني، وفق ما أفاد به مصدر مطلع لديوان أف أم.

وفور التفطن إلى الحادثة، تحولت الوحدات الأمنية إلى مكان الواقعة، حيث تمت معاينة الجثة من قبل مساعد وكيل الجمهورية، وذلك لتحديد أسباب الوفاة وملابساتها، قبل إحالتها على الطبيب الشرعي بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير.