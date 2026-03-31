عاجل/ أول رد من الرئيس الإيراني على ترامب بخصوص إنهاء الحرب..

بعدما رجح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن تنتهي الحرب مع إيران قريباً، جاء الرد الإيراني.

فقد أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، استعداد بلاده لإنهاء الحرب المستمرة منذ 32 يوماً، لكنه اشترط وجود ضمانات.

وأضاف خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا الثلاثاء، أن لدى إيران الإرادة لوقف الحرب لكنها تريد ضمانات بعدم “تكرار العدوان”، وفق تعبيره.

كما رأى بزشكيان أن واشنطن لا تؤمن بالدبلوماسية، مشيراً إلى أنها هاجمت إيران مرتين أثناء المفاوضات، في إشارة منه إلى حرب يونيو/حزيران الماضي.

بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مواصلة ما أسماها “الجهود الممنهجة” لتوسيع الضربة الملحقة بمنظومات النيران وأنظمة الدفاع الجوي التابعة للنظام الإيراني في أنحاء إيران.

أتت هذه التطورات بعد تصريحات جديدة لترامب قال فيها، اليوم الثلاثاء، لصحيفة “نيويورك بوست”: “أعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً. وأضاف أنه بإمكان الدول الأخرى إعادة فتح مضيق هرمز بنفسها”.

كما أكد أن بلاده دمرت القدرات الإيرانية تدميراً كاملاً. لكنه أشار إلى أن “أمامها المزيد من العمل لإيقاف هجوم الإيرانيين”.

إلى ذلك، أردف قائلاً: “مهمتي الوحيدة كانت التأكد من عدم امتلاك طهران سلاحاً نووياً، وعندما نغادر سيفتح مضيق هرمز تلقائياً”.

هذا وأشار في تصريح لشبكة “سي بي أس” قبلها أن بلاده “ستتخذ قراراً بشأن مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب”، مشيراً إلى أنه موجود في أماكن عميقة تحت الأرض، واستخراجه مسألة معقدة وقد تستغرق وقتاً.

“العربية.نت”