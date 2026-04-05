عاجل/ إسرائيل تقصف مطاراً في ايران.. وانفجارات في مدينة كرج..

استهدفت ضربات أميركية إسرائيلية مطاراً في مدينة الأهواز بجنوب غربي إيران، وفق ما أفادت وكالة أنباء إرنا الرسمية.

وقال نائب محافظ خوزستان، ولي الله حياتي، اليوم الأحد، إنّ “مطار قاسم سليماني الدولي استُهدف بغارة جوية نفذتها القوات الأميركية الصهيونية”.

فيما نشرت القيادة المركزية الأميركية على حسابها في إكس مشاهد لتدمير مسيرات إيرانية، قالت إنها تستهدف الأميركيين في دول المنطقة.

في حين أفادت مصادر إيرانية بمقتل 5 أشخاص في قصف على مناطق بأصفهان، وسط البلاد.

كما سمع دوي انفجارات في مدينة كرج قرب العاصمة طهران، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.