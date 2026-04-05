الرابطة المحترفة الاولى (الجولة24 – الدفعة3): النتائج والترتيب..

في ما يلي النتائج والترتيب في أعقاب الدفعة الثالثة والختامية من مباريات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم الأحد:
ملعب حمادي العقربي برادس:
النادي الافريقي 2 فراس شواط (45+4) وبلال آيت مالك (90+6)
مستقبل قابس صفر
ملعب الطيب المهيري بصفاقس:
النادي الصفاقسي 3 ايمانويل اوغبولي (5) و(32) و(58)
الشبيبة القيروانية صفر
ملعب 7 مارس ببن قردان:
اتحاد بن قردان صفر
نجم المتلوي صفر
السبت 4 افريل 2026
الملعب الاولمبي بسوسة
النجم الساحلي صفر
الترجي الرياضي صفر
ملعب زويتن
شبيبة العمران صفر
الاتحاد المنستيري صفر
مركب جرجيس
الترحي الجرجيسي صفر
الملعب التونسي صفر
الجمعة 3 افريل 2026
ملعب الكرم
مستقبل المرسى 1 عزيز الشاوش (13)
الاولمبي الباجي صفر
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي 1 جاسر الخميري (50) ضد مرماه
مستقبل سليمان صفر
الترتيب
الفريق ن ل ف ت ه له عليه
الترجي الرياضي 54 24 16 6 2 40 7
النادي الافريقي 54 24 16 6 2 36 8
النادي الصفاقسي 48 24 14 6 4 33 11
الملعب التونسي 43 24 11 10 3 25 8
الاتحاد المنستيري 38 24 9 11 4 23 14
النجم الساحلي 35 24 9 8 7 23 19
شبيبة العمران 32 24 9 5 10 19 25
النادي البنزرتي 31 24 8 7 9 15 21
نجم المتلوي 29 24 6 11 7 14 23
مستقبل المرسى 28 24 9 1 14 21 25
الترجي الجرجيسي 28 24 7 7 10 20 24
اتحاد بن قردان 25 24 5 10 9 14 20
الاولمبي الباجي 22 24 6 4 14 11 32
شبيبة القيران 21 24 6 3 15 16 38
مستقبل قابس 17 24 3 8 13 10 29
مستقبل سليمان 16 24 3 7 14 10 26