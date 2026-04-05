الرابطة المحترفة الاولى (الجولة24 – الدفعة3): النتائج والترتيب..

في ما يلي النتائج والترتيب في أعقاب الدفعة الثالثة والختامية من مباريات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم الأحد:

ملعب حمادي العقربي برادس:

النادي الافريقي 2 فراس شواط (45+4) وبلال آيت مالك (90+6)

مستقبل قابس صفر

ملعب الطيب المهيري بصفاقس:

النادي الصفاقسي 3 ايمانويل اوغبولي (5) و(32) و(58)

الشبيبة القيروانية صفر

ملعب 7 مارس ببن قردان:

اتحاد بن قردان صفر

نجم المتلوي صفر

السبت 4 افريل 2026

الملعب الاولمبي بسوسة

النجم الساحلي صفر

الترجي الرياضي صفر

ملعب زويتن

شبيبة العمران صفر

الاتحاد المنستيري صفر

مركب جرجيس

الترحي الجرجيسي صفر

الملعب التونسي صفر

الجمعة 3 افريل 2026

ملعب الكرم

مستقبل المرسى 1 عزيز الشاوش (13)

الاولمبي الباجي صفر

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي 1 جاسر الخميري (50) ضد مرماه

مستقبل سليمان صفر

الترتيب

الفريق ن ل ف ت ه له عليه

الترجي الرياضي 54 24 16 6 2 40 7

النادي الافريقي 54 24 16 6 2 36 8

النادي الصفاقسي 48 24 14 6 4 33 11

الملعب التونسي 43 24 11 10 3 25 8

الاتحاد المنستيري 38 24 9 11 4 23 14

النجم الساحلي 35 24 9 8 7 23 19

شبيبة العمران 32 24 9 5 10 19 25

النادي البنزرتي 31 24 8 7 9 15 21

نجم المتلوي 29 24 6 11 7 14 23

مستقبل المرسى 28 24 9 1 14 21 25

الترجي الجرجيسي 28 24 7 7 10 20 24

اتحاد بن قردان 25 24 5 10 9 14 20

الاولمبي الباجي 22 24 6 4 14 11 32

شبيبة القيران 21 24 6 3 15 16 38

مستقبل قابس 17 24 3 8 13 10 29

مستقبل سليمان 16 24 3 7 14 10 26