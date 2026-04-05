مشاهدة مباراة النادي الإفريقي والملعب القابسي..بث مباشر..# خبر_عاجل

عاجل/ الموت يفجع هذا القيادي بحركة النهضة القابع في السجن..

عاجل/ ترامب يتوعد مجددا..ويحدد هذا التاريخ لتدمير محطات الكهرباء و الجسور في ايران..

عملية سرية داخل إيران.. الكشف عن “كواليس” إنقاذ الطيار الأميركي..#خبر_عاجل

عاجل/ إسرائيل تعلن مقتل هذا المسؤول الإيراني..

2026/04/05

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه قتل قائدا بارزا آخر في “مقر النفط” التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقال الجيش إن محمد رضا أشرفي كاهي، المسؤول عن الشؤون التجارية داخل “مقر النفط”، قُتل الجمعة خلال غارات جوية استهدفت منطقة طهران، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.

وأضاف البيان أن “مقر النفط” يدعم أنشطة الحرس الثوري الإيراني وتعزيز قدراته العسكرية، وكذلك أنشطة حلفائه الإقليميين، ومن بينهم حزب الله والحوثيون، من خلال الأرباح الناتجة عن مبيعات النفط.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قبل أيام أنه قتل قائد “مقر النفط” التابع للقوات المسلحة الإيرانية، الذي يؤدي دورا مشابها لدور مقر الحرس الثوري بالنسبة للجيش النظامي الإيراني.

