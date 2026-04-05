عاجل/ ترامب يعلن: الولايات المتحدة تجري “مفاوضات معمقة” مع إيران..

زعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تجري “مفاوضات معمقة” مع إيران، لافتًا إلى وجود “فرصة جيدة” للتوصل إلى اتفاق معها قبل المهلة النهائية التي حددها ترامب لعقد اتفاق بحلول يوم الثلاثاء.

ونقل موقع “أكسيوس” عن ترامب قوله إن الولايات المتحدة “تجري مفاوضات معمقة مع إيران​​​.. هناك فرصة جيدة [للتوصل إلى اتفاق قبل الثلاثاء]، لكن إذا لم يبرموا صفقة، فسأقوم بنسف كل شيء هناك”، مشيرًا إلى أن مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يجريان مفاوضات مكثفة مع الإيرانيين.

وقال ترامب “المفاوضات تسير بشكل جيد، لكنك لن تصل أبدًا إلى خط النهاية مع الإيرانيين”، زاعمًا أنه قبل عدة أيام كانت واشنطن وطهران على وشك التوصل لاتفاق لإجراء مفاوضات مباشرة.

وحسب الموقع، هدد ترامب بتدمير البنية التحتية المدنية في إيران حال عدم التوصل لاتفاق معها، زاعمًا أن معارضي السلطات الإيرانية سيدعمون ذلك قائلًا “إنهم يخشون أن نغادر في منتصف الحرب، لكننا لن نغادر”.