عاجل/ الحرس الثوري الايراني يستهدف المنشآت النفطية والمصانع الأميركية وسقوط جرحى في حيفا..

2026/04/05

أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة عدد من المنشآت النفطية والمصانع الأميركية في الشرق الأوسط، في إطار موجة الهجمات الـ 96.

وجاء في بيان المكتب الصحافي بالحرس الثوري: “تم تنفيذ هجمة مكثفة على مصنع لتكرير النفط في حيفا، ومنشآت للنفط والغاز في المنطقة”.

بالمقابل، أفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية أن تسعة أشخاص على الأقل أصيبوا بعد هجوم صاروخي إيراني على مدينة حيفا شمال إسرائيل.

ووفقا لهيئة الإسعاف، نُقل أحد المصابين، وهو رجل يبلغ من العمر 82 عامًا، إلى المستشفى في حالة خطيرة، بينما أصيب ثلاثة آخرون بجروح طفيفة، واحتاج خمسة آخرون إلى رعاية طبية بسيطة.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن أحد الصواريخ أصاب مبنى سكنيا في حيفا، ويواصل رجال الإنقاذ إزالة الأنقاض، حيث يُعتقد أن ثلاثة أشخاص آخرين هناك. ولا تزال حالتهم الصحية مجهولة.

 

 

العربية.نت

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2026 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn