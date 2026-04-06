البطولة الإيطالية : إنتر ميلان يعزز صدارته بفوز كبير على روما

عاد إنتر ميلان متصدر البطولة الإيطالية لكرة القدم, إلى طريق الانتصارات بفوز كبير على ضيفه روما بنتيجة 5-2 امس الأحد ضمن الجولة الحادية والثلاثين من البطولة.

وسجل أهداف إنتر كل من الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 1 و52 والتركي هاكان تشالهان أوغلو في الدقيقة 45+2 والفرنسي ماركوس تورام في الدقيقة 55 ونيكولو باريلا في الدقيقة 63، فيما أحرز جانلوكا مانشيني ولورنتسو بيليغريني هدفي روما في الدقيقتين 40 و70 على التوالي.

ورفع إنتر، الذي حقق انتصاره الثالث والعشرين بعد تعادلين وهزيمة في الجولات الثلاث الأخيرة، رصيده إلى 72 نقطة في صدارة الترتيب، مبتعدا بفارق تسع نقاط عن ميلان الثاني، وعشر نقاط عن نابولي الثالث.

في المقابل، تجمد رصيد روما عند 54 نقطة في المركز السادس، ما أضعف آماله في احتلال المركز الرابع والتأهل إلى رابطة أبطال أوروبا، مانحا يوفنتوس الخامس برصيد 54 نقطة، وكومو الرابع برصيد 57 نقطة فرصة الابتعاد عنه، علما بأن

يوفنتوس يستقبل جنوى، بينما يلتقي كومو مع أودينيزي اليوم الإثنين في ختام الجولة.