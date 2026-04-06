البطولة الفرنسية : موناكو يفوز على مرسيليا في ختام الجولة 28

فاز موناكو على ضيفه مرسيليا بهدفين مقابل هدف أمس الأحد في ختام مباريات الجولة الثامنة والعشرين من البطولة الفرنسية لكرة القدم.

وسجل هدفي موناكو جولوفين أن دريه في الدقيقة 59 وفلوريان بالوجون 74، فيما سجل أمين غويري هدف مرسيليا في الدقيقة 85.

ورفع موناكو رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس متأخرا بفارق الأهداف عن مرسيليا صاحب المركز الرابع بالرصيد ذاته.

وفي الجولة ذاتها، تعادل أنجيه مع ليون من دون أهداف ولوهافر مع أوكسير بهدف لمثله ولوريان مع نادي باريس اف سي بالنتيجة ذاتها، وميتز مع نانت من دون أهداف.

ويتصدر نادي باريس سان جيرمان ترتيب المسابقة برصيد 63 نقطة، يليه نادي لانس في المركز الثاني برصيد 59 نقطة، وليل في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.