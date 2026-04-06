عاجل/ الكشف عن تفاصيل خطة إنهاء الحرب بين إيران وأمريكا..

أفادت وكالة “رويترز”، عن مصدر مطلع، أن كلًا من إيران والولايات المتحدة تسلّمتا مقترح اتفاق من مرحلتين، يتضمن في مرحلته الأولى وقفًا لإطلاق النار، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق نهائي لاحقًا.

وأوضح المصدر، بحسب الوكالة، أن الخطة المقترحة لإنهاء الأعمال القتالية في الشرق الأوسط يُفترض أن تحظى بالموافقة اليوم الاثنين، على أن تقود إلى وقف فوري لإطلاق النار وفتح مضيق هرمز، يلي ذلك التوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة تتراوح بين 15 و20 يومًا.

وأضاف أن مسودة الاتفاق النهائي تشمل تخلي إيران عن برنامجها للأسلحة النووية، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها والإفراج عن أصولها المجمدة.

وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى أن قائد الجيش الباكستاني أجرى اتصالات منفصلة مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في إطار الجهود الدبلوماسية الجارية.