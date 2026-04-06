البطولة الإسبانية : سيلتا فيغو يفوز على فالنسيا في ختام الجولة 30

فاز سيلتا فيغو على فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمس الاحد في ختام مباريات الجولة الثلاثين من البطولة الإسبانية لكرة القدم.

وسجل ثلاثية سيلتا فيغو إيلايش موريبا في الدقيقة 56 وفير لوبيز في الدقيقة 60 وفيليوت سفيدبيرغ في الدقيقة 81، بينما سجل غويدو روديغيز هدفي فالنسيا في الدقيقتين 12 و90+3.

بهذه النتيجة، قفز سيلتا فيغو للمركز السادس برصيد 41 نقطة مقابل 35 نقطة لنادي فالنسيا في المركز المركز الثالث عشر.

وفي الجولة ذاتها، فاز خيتافي على أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد، سجلهما لويس فاسكيز في الدقيقة 14 ومارتن ساتريانو في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة، صعد خيتافي للمركز الثامن في الترتيب العام للبطولة برصيد 41 نقطة، فيما توقف أتلتيك بيلباو في المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة.

كما تغلب ريال أوفيدو على إشبيلية بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز العشرين والأخير مقابل 31 نقطة لإشبيلية في المركز السابع عشر.

وتعادل ديبورتيفو ألافيس مع أوساسونا بهدفين لمثلهما ليرفع ألافيس رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس عشر مقابل 38 نقطة لنادي أوساسونا في المركز التاسع.

ويتصدر نادي برشلونة ترتيب المسابقة برصيد 76 نقطة بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، فيما يأتي فيا ريال في المركز الثالث برصيد 58 نقطة، وأتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 57 نقطة.