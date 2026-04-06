بقائي يحسمها ويعلن: إيران صاغت ردها على مقترحات وقف إطلاق النار..#خبر_عاجل

قال ​إسماعيل بقائي المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية ‌اليوم ‌الاثنين إن ‌طهران صاغت مواقفها ومطالبها ردا على أحدث المقترحات ⁠لوقف إطلاق النار التي نُقلت عبر وسطاء، مضيفا ​أن المفاوضات “لا تنسجم مع المهل ⁠والوعيد بارتكاب جرائم حرب”.

وأضاف بقائي أن لدى طهران ⁠مجموعة من المتطلبات القائمة على مصالحها الوطنية وجرى بالفعل نقلها عبر قنوات الوساطة، مضيفا أن مطالب أمريكية سابقة مثل ​الخطة المؤلفة من 15 بندا رُفضت لكونها “مفرطة”.

وقال بقائي ‌في مؤتمر صحفي “إيران لا تتردد في التعبير بوضوح عما ⁠تعتبره مطالبها ‌المشروعة، ولا ينبغي تفسير ذلك على أنه علامة على التنازل، بل على أنه نتيجة لثقتها في الدفاع عن مواقفها”.

وأضاف ردا ‌على سؤال من ⁠صحفي إيراني بشأن المساعي الجارية للتوصل إلى وقف ‌لإطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة “لقد صغنا ردودنا الخاصة”، وسيجري ‌الإعلان ⁠عن التفاصيل في الوقت المناسب.