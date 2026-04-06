بلاغ جديد من الترجي الرياضي التونسي..#خبر_عاجل

أعلن الترجي الرياضي التونسي في بلاغ على صفحته الرسمية أنّ الجناح الأيمن كسيلة بوعالية أجرى فحوصات بالأشعة، إثر شعوره ببعض الأوجاع على مستوى كعب الساق، وسيخضع إلى فحوصات مراقبة إضافية خلال هذا الأسبوع لتحديد موعد عودته إلى التمارين.

كما أضاف في البلاغ ذاته أنّ متوسّط الميدان شهاب الجبالي تعرّض خلال مواجهة النجم الساحلي لحساب الجولة 24 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى إلى إصابة على مستوى الظهر والكاحل، وسيجري فحوصات الأشعة اللازمة.

ويذكر أنّ الترجي الرياضي التونسي سيواجه فريق صان داونز الجنوب أفريقي لحساب ذهاب الدور نصف النهائي لكأس رابطة الأبطال الافريقية يوم الأحد 12 أفريل 20269 بملعب حمادي العقربي برادس ابتداء من الساعة الثامنة ليلا.