فقدان شاب في مياه وادي مجردة بهذه الولاية..وتواصل عمليات البحث..

2026/04/06 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تواصل وحدات الحماية المدنية بباجة، مدعومة بفريق غوص تخصصي، جهودها لليوم الثالث على التوالي للبحث عن شاب يبلغ من العمر 22 عاماً، فُقد إثر غرقه في مياه وادي مجردة على مستوى منطقة “بالشوك” التابعة لمعتمدية باجة الجنوبية.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى صباح يوم السبت 4 أفريل 2026، حينما حاول الشاب عبور الوادي برفقة عمه باتجاه الضفة المقابلة للقيام بأعمال فلاحية، مستخدمين وسيلة عبور تقليدية (نصف برميل). وقد تسبب اضطراب التوازن في انقلابهما وسط المجرى المائي؛ وفيما تمكن العم من النجاة، جرفت المياه الشاب ولا يزال مصيره مجهولاً حتى الآن رغم تكثيف عمليات التمشيط الميداني وفق ما اوردته اذاعة الجوهرة اف ام.

