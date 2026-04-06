هام/ فرص عمل في الخارج..وهذه التفاصيل..

اعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني أن سلطنة عمان ترغب في إنتداب:
-مكوّن ميكانيكي
-مكوّن عمليات
*الشروط
الخطة 1:
– خبرة سابقة كمكوّن ميكانيكي لمدة تتراوح بين 3 و10 سنوات
– خبرة عملية في مجال الصيانة الميكانيكية في الصناعة لمدة تتراوح بين 10 و15سنة
– شهادةمهندس الميكانيكا فما فوق
الخطة 2:
– خبرة سابقة كمكوّن عمليات لمدة تتراوح بين 3 و10 سنوات
– خبرة عملية صناعية تتراوح بين 10 و15 سنة صناعية في مجال العمليات في قطاعي النفط والغاز أو التكرير شرط اساسي
– شهادة في الهندسة الكيميائية فما فوق
– السنّ القصوى للمترشح : 50 سنة
– اجادة اللغة الانجليزية تخاطبا وقراءة
*طريقة تقديم الترشح:
عبر رابط الإستمارة الإلكترونية:
https://forms.gle/4QJrsUxcjTpV11M59
*الراتب المقترح: بداية من 1000 ريال عماني
تاريخ غلق الترشحات: 09 افريل 2026
