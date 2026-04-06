هام/ فرص عمل في الخارج..وهذه التفاصيل..

اعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني أن سلطنة عمان ترغب في إنتداب:

-مكوّن ميكانيكي

-مكوّن عمليات

*الشروط

الخطة 1:

– خبرة سابقة كمكوّن ميكانيكي لمدة تتراوح بين 3 و10 سنوات

– خبرة عملية في مجال الصيانة الميكانيكية في الصناعة لمدة تتراوح بين 10 و15سنة

– شهادةمهندس الميكانيكا فما فوق

الخطة 2:

– خبرة سابقة كمكوّن عمليات لمدة تتراوح بين 3 و10 سنوات

– خبرة عملية صناعية تتراوح بين 10 و15 سنة صناعية في مجال العمليات في قطاعي النفط والغاز أو التكرير شرط اساسي

– شهادة في الهندسة الكيميائية فما فوق

– السنّ القصوى للمترشح : 50 سنة

– اجادة اللغة الانجليزية تخاطبا وقراءة

*طريقة تقديم الترشح:

عبر رابط الإستمارة الإلكترونية:

https://forms.gle/4QJrsUxcjTpV11M59

*الراتب المقترح: بداية من 1000 ريال عماني

تاريخ غلق الترشحات: 09 افريل 2026

