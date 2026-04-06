عاجل/ طهران تسلم ردها إلى باكستان بخصوص الاتفاق وانهاء الحرب..

فيما لا يزال البيت الأبيض يدرس خياراته بشأن الحرب ضد إيران، سلمت طهران ردها إلى باكستان.

وأوضحت مصادر رسمية مساء اليوم الاثنين أن أعلى مستويات النظام راجعت الرد على مقترح الاتفاق وإنهاء الحرب، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية الإيرانية.

كما أشارت إلى أن الرد أظهر رفض السلطات الإيرانية وقف إطلاق النار، وتأكيدها ضرورة إنهاء الحرب على نحو دائم.

كذلك كشفت أن الرد تألف من 10 بنود تشمل إنهاء النزاعات في المنطقة وبروتوكول مرور آمن عبر مضيق هرمز ورفع العقوبات وإعادة الإعمار.

“رد متشدد”

في حين اعتبر مسؤول أميركي أن الرد الإيراني متشدد، وغير واضح ما إذا كان سيؤول إلى حل دبلوماسي.

وكان مصدر مطلع كشف في وقت سابق اليوم أن باكستان سلمت الجانبين الأميركي والإيراني خطة لإنهاء الأعمال القتالية على مرحلتين. وأضاف أنه يتعين الموافقة على بنود الخطة اليوم، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

كما أشار إلى أن المقترح في حال الموافقة عليه سيقود إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإعادة فتح مضيق هرمز، على أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 15 إلى 20 يوماً. ولفت إلى أن المقترح يتضمن تخلي إيران عن الأسلحة النووية، ورفع العقوبات عنها، والإفراج عن أصولها المجمدة، مقابل فتح الممر الملاحي الحيوي. وأوضح أن التفاهم الأولي سيُصاغ في شكل مذكرة تفاهم تُستكمل نهائياً عبر باكستان، وهي قناة الاتصال الوحيدة في المحادثات.

إلى ذلك، أفاد بأن رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير، أجرى اتصالات هاتفية منفصلة مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، فضلاً عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

في المقابل، أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إساعيل بقائي أن بلاده حددت مطالبها استناداً لمصالحها”، مضيفاً أن “خطوطها الحمراء واضحة”.