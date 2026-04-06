عاجل/ ترامب يتوعد ايران في حال رفضت الاستسلام..

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن يوم الثلاثاء يمثل “الموعد النهائي” لإيران، مشيرا إلى أن طهران بدأت التفاوض “بنية حسنة” وأن المفاوضين باتوا أكثر عقلانية

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، معتبرا أن الحرب قد تنتهي سريعا إذا “فعلوا ما يتعين عليهم فعله”.

وأضاف أن الوضع كان سيكون أكثر صعوبة لولا مقتل قاسم سليماني، مشددا على أن العمليات العسكرية مستمرة بقوة، ومهددا بأنه “إذا رفضوا الاستسلام فلن تتبقى لديهم محطات طاقة أو جسور”.

وأشار إلى أن الصراع يتمحور حول منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، قائلا إنه “لو كان الأمر بيده لأخذت النفط الإيراني”.

واعتبر ترامب أن الضربات “قضت على النظام الإيراني بشكل كامل”، موضحا أنه استخدم “لغة فظة” على منصة “تروث سوشال” لإيصال رسالته، مؤكداً أن الرسالة “قد وصلت”.

وفي سياق آخر، قال إن حالة الطيارين الذين تم إنقاذهم “جيدة جدا”.

