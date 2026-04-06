عاجل/ رسالة جديد من المرشد الأعلى الإيراني مجتبئ خامنئي..

أصدر مرشد إيران الجديد مجتبى الخامنئي، الاثنين، ثالث رسالة مكتوبة بدون ظهور منذ توليه المنصب، يعزي فيها بمقتل اللواء مجيد خادمي، رئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

جاءت الرسالة بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني مقتل خادمي في غارة جوية إسرائيلية نفذت فجر اليوم في طهران، ضمن سلسلة الضربات الإسرائيلية-الأميركية المستمرة على أهداف إيرانية.

والرسالة المكتوبة هي الثالثة التي يصدرها خامنئي منذ توليه المنصب، دون أن يظهر علنا أو يدلي بتصريحات صوتية أو مرئية حتى الآن.

ويثير غياب الظهور العلني للخامنئي جدلا داخليا ودوليا حول دوره الفعلي في إدارة المرحلة الحالية، خاصة مع تصاعد الضربات على قيادات أمنية وعسكرية رفيعة.

في نص الرسالة، أشار خامنئي إلى أن خادمي قتل بعد عقود من العمل في المجالات الأمنية والاستخباراتية، وأكد أن الصفوف الأمنية والعسكرية في إيران ستبقى متماسكة رغم الخسائر.

يُعد خادمي أحد أبرز القيادات الأمنية في الحرس الثوري، وقد تولى رئاسة منظمة الاستخبارات في يونيو 2025 خلفاً للعميد محمد كاظمي الذي قُتل في غارة إسرائيلية سابقة.

ويأتي مقتله ضمن سلسلة من الضربات التي استهدفت قيادات في الحرس الثوري خلال الأسابيع الماضية.