تسريب صادم عن الأسطورة شوماخر من محاكمة اغتصاب ممرضته يفجر مفاجأة..

كشفت محاكمة السائق جوي ماوسون، المتهم باغتصاب ممرضة في قصر مايكل شوماخر بسويسرا، عن تفاصيل حول صحة السائق الألماني والرعاية الطبية التي يتلقاها بعد الحادث الذي تعرض له قبل 13 عاماً.

واتهم جوي ماوسون باغتصاب الممرضة في 23 نوفمبر 2019.

وبحسب التقارير، استيقظت الممرضة في ذلك اليوم لتجد ملاءات السرير ملطخة بالدماء بعد أن تعرضت للاغتصاب مرتين على يد السائق الأسترالي، وهو صديق قديم لنجل أسطورة الفورمولا 1.

ووفقاً لوثائق المحكمة، تم العثور على دماء في أغطية السرير، وكانت الممرضة تعاني من إصابات تتوافق مع تعرضها للتثبيت بالقوة.

كما أظهرت الأدلة المقدمة في المحاكمة أن ماوسون أرسل رسالة نصية للممرضة يعتذر فيها بعد الحادثة: أنا آسف جداً. أعتذر بشدة عن الألم الذي سببته لك، لم أدرك كم كنت مخموراً، إلا في صباح اليوم التالي”.

فيما نفى ماوسون بشكل قاطع مسؤوليته، وكان قد صرّح سابقاً بأن العلاقة الجنسية كانت بالتراضي.

وخلال المحاكمة تم الكشف عن النظام الطبي “المُرهق للغاية” لمايكل شوماخر، الذي تعرض لحادث تزلج مأساوي عام 2013، إذ قال محامي الممرضة: إنه عمل مُرهق للغاية، جسدياً وعاطفياً.

ووصف محامي الممرضة في المحاكمة الإرهاق الكبير الذي تحمّلته موكلته جراء تقديمها الرعاية الطبية لمايكل شوماخر على مدار 24 ساعة يومياً: يُضاف إلى ذلك الصمت الذي يحيط بهذه العائلة. هذا أمر مفهوم. لكن بالنسبة للموظفين، الذين لا يُسمح لهم حتى بالتحدث مع أصدقائهم عن حياتهم اليومية، فإن الضغط هائل.

ليؤكد على التأثير اليومي على جميع المحيطين بالحياة اليومية للسائق الألماني “هناك مقالات لا تُحصى عما يحدث في هذا المنزل وعن حالة مايكل شوماخر. هذا اختبار، وضغط هائل”.

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كما سلّط محامي الممرضة الضوء على “الجدية والشغف اللذين كانت تؤدي بهما عملها” موكلته، والتي “أوكلت إليها أصعب المهام، كانت تتدخل عندما تستدعي الحاجة إلى موظفين، وتغطي حالات النقص. هذه ليست مهنة عادية. هناك مقالات لا تُحصى عما يحدث في هذا المنزل وعن حالة مايكل شوماخر. إنه اختبار، وضغط هائل، تتعامل معه بإتقان. إنها بلا أخطاء. عائلة شوماخر نفسها تؤكد أن عملها مثالي”.

كذلك تم الكشف أيضاً أن الممرضة فُصلت من قبل الفريق الطبي لشوماخر بعد عام من الواقعة، في حادثة غير مرتبطة بالاغتصاب المزعوم.”كانت ضربة مزدوجة. تعرضت للاغتصاب ثم فُصلت ظلماً”.

يذكر أن جوي ماوسون كان نجماً صاعداً في عالم سباقات السيارات – بطل أستراليا مرتين في فئة S5000 – وكان يحلم بالوصول إلى الفورمولا 1 قبل أن يتراجع أداؤه ويعود إلى أستراليا، وهو موقوف حالياً عن المنافسة بسبب فضيحة منشطات.

كما كان صديقاً مقرباً ومنافساً لميك شوماخر، نجل مايكل شوماخر.

“العربية.نت”