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تلميذ يفقد الوعي بعد ضبطه مستعملا ”الكيت الذكي”..

2026/06/05 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

تعهّدت فرقة الشرطة العدلية بمنوبة، اليوم الجمعة، بحالتيْ غش اضافيتيْن تمّ تسجيلهما في مركزيْ امتحان الباكالوريا بمعهد حمودة باشا بمنوبة المدينة، والمعهد الثانوي بالمرناقية، اليوم الجمعة، باستعمال أجهزة الكترونية متمثلة في سماعة أذنين “كيت” ذكية ، وفق ما صرح به مصدر أمني لـ “وات”.
وتُفيد المعطيات، بأنّ المراقبين بمعهد حمودة باشا، ضبطوا تلميذا في شُعبة الإعلامية، أثناء اجتيازه امتحان المادة المبرمجة لليوم “بحوزته مخزّن الكتروني، وهو أحد مكونات منظومة الغش الالكترونية التي تتضمن سماعات داخلية مخفية داخل أذنيه”.
كما تمّ في معهد المرناقية ضبط تلميذ ثانٍ في اختصاص شُعبة الاقتصاد والتصرف في نفس الظروف، وبمجرد التفطن اليه ومغادرته القاعة، أغمي عليه، وسقط على رأسه، ليتّم اسعافه ونقله إلى أحد مستشفيات العاصمة للاطمئنان على وضعه الصحي.
وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاستماع للتلميذين من أجل ارتكاب الغش.

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