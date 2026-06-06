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هام/ انتداب إطارات شبه طبية..

2026/06/06 أهم الأخبار, المصدر, انتدابات

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بتونس، عن اعتزامها انتداب اطارات شبه طبية بصفة مباشرة من المتحصلين على الشهادة الوطنية للاجازة التطبيقية في اختصاصات مختلفة.

وأفادت الادارة في بلاغ ، نشر بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، بأن هذه الاختصاصات تشمل فني سامي أدوات جراحة وفني سامي بيولوجيا طبية وفني سامي الرعاية الصحية للاطفال.
وأشارت إلى أنه على الراغبين في الترشح تقديم مطلب كتابي في الغرض يتضمن رقم الهاتف مرفوقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية وبطاقة أعداد سنة التخرج ويتعين على المترشح ايداع الملف لدى مصالح الادارة الجهوية للصحة بتونس عدد 7 نهج ابن الهيثم 1002 تونس البلفدير، وذلك في أجل أقصاه يوم الجمعة 12 جوان الجار.

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