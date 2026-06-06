اليوم..طقس حار.. 42 درجة بهذه المناطق..

تكون السماء اليوم السبت مغشاة بسحب قليلة ثم يكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب المناطق فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة.

و تتراوح الحرارة القصوى بين 27 و 32 درجة قرب السواحل وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات و تصل الى 42 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا.

وتكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق و البحر قليل الاضطراب إلى محليا متموج.