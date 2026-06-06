البحيري من بين المتهمين: آخر مستجدات قضية الجيلاني الدبوسي..#خبر_عاجل

أجلت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستىناف بتونس أمس محاكمة المتهمين في القضية المتعلقة بوفاة النائب السابق الجيلاني الدبوسي إلى جلسة 19 جوان الجاري لإستنطاق المتهمين وإصدار الحكم .

وشملت قائمة المتهمين وزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري ونائب رئيس الحركة منذر الونيسي ووكيل عام سابق متقاعد بمحكمة الاستئناف بتونس، وطبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية ووزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي.

وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بالسجن مدة 4 سنوات في حق نور الدين البحيري و4 سنوات سجنا في حق منذر الونيسي. كما قضت الدائرة بالسجن مدة سنتين مع تأجيل التنفيذ في حق وكيل عام متقاعد وفي حق طبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية.

وقضت الدائرة بالتشطيب على الملف في حق وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي نظرا لقيامه بالطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.