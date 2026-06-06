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عاجل/ المستشار العسكري لخامنئي يحذر ويهدد بنقل الحرب الى ما وراء الخليج..

2026/06/06 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

كشف محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، عن ملامح الرؤية الإيرانية لمرحلة ما بعد الحرب، إضافة إلى تصورات طهران لمستقبل الممرات المائية الحيوية، والخطوط الحمراء التي قد تحكم ردّها في حال تعرضها لأي هجوم جديد.

وحذر رضائي من أن أي عودة إلى الحرب قد تدفع إيران إلى توسيع نطاق عملياتها خارج حدود الخليج، لتشمل مسارح أوسع تمتد إلى المحيط الهندي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.

وقال إن بلاده “ستجر الحرب” إلى ما وراء الخليج إذا تجددت المواجهة، مضيفاً: “ستضفي بُعداً آخر على الحرب بمهاجمة هذه القواعد الأمريكية الأخرى التي هاجمناها حتى الآن”، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن “احتمالية نشوب حرب ضئيلة”.

وفي ما يتعلق بإمكانية عقد لقاء مباشر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشد الأعلى الإيراني، تجنّب رضائي تقديم إجابة واضحة بشأن وضع المرشد أو دوره في صنع القرار، لكنه استبعد حدوث مثل هذا اللقاء، قائلاً: “لن يحدث هذا، فنحن الآن في المرحلة الأولى من المفاوضات وقد اوقف ترامب المفاوضات هذا لن يحدث.”

 

 

وكالات

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