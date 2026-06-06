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انقاذ 193 مهاجرا غير شرعي بهذه السواحل..

2026/06/06 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أعلن خفر السواحل في موريتانيا عن إنقاذ زورق بعرض سواحل العاصمة نواكشوط، اليوم السبت، كان يقل على متنه 193 مهاجرا غير نظامي.

وذكر بلاغ لخفر السواحل أن الزورق أبحر من العاصمة الغامبية (بانجول)، مشيرا إلى أن الحالة الصحية لأحد المهاجرين الذين كانوا على متنه استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، فيما تم تسجيل حالة وفاة لسيدة.

وأوضح المصدر ذاته أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم ينحدرون من بلدان غامبيا والسنغال ونيجيريا وسيراليون وبنين.

وتشهد السواحل الموريتانية في الآونة الأخيرة، تصاعدا لافتا في عمليات إنقاذ وتوقيف المهاجرين غير النظاميين الذين ينطلقون، أساسا، من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، في اتجاه السواحل الأوروبية.

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