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دوي انفجارات قرب جزيرة خرج الإيرانية..#خبر_عاجل

2026/06/06 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، مساء السبت، بأن أصوات الانفجارات التي سُمعت في محيط جزيرة خرج جنوب إيران مرتبطة بعملية تفجير ذخيرة.

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أنه تم سماع دوي انفجار قرب جزيرة خرج، الواقعة في الخليج العربي وتُعد من أبرز المراكز النفطية الإيرانية.

وأضافت وكالة فارس أن الموقع الدقيق للانفجار ومصدره لا يزالان غير معروفين حتى الآن، مشيرة إلى أن تحريات مراسلها تفيد بأن الانفجار وقع خارج الجزيرة.

وأعلن الجيش الأميركي السبت أنه هاجم مواقع رادارات ساحلية إيرانية، السبت، عقب إسقاط طائرات مسيرة أطلقتها طهران باتجاه مضيق هرمز.
وقالت القيادة المركزية إن القوات الأمريكية قصفت مواقع مراقبة إيرانية في جوروك وجزيرة قشم، الواقعتين على مضيق هرمز، بينما أفاد مسؤول أمريكي لرويترز بأن الطائرات المسيرة الإيرانية الأربع كانت تستهدف حركة الملاحة البحرية في المنطقة.

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