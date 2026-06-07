عاجل/ إيران تقصف إسرائيل..

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض “تهديد” مصدره إيران، داعيا إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية، في وقت دوت فيه صفارات الإنذار في مناطق واسعة شمال إسرائيل عقب إطلاق صواريخ.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجارات في وسط البلاد، بينما تحدثت القناة 12 عن إطلاق 4 صواريخ جرى اعتراضها، وأشار الجيش إلى رصد دفعة صواريخ إضافية باتجاه إسرائيل. كما أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في الجولان وطبريا وصفد والعفولة والناصرة وكرمئيل وجنوب حيفا. ولاحقا، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي “اعترضنا جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل الليلة”.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن وزير التعليم قرر إغلاق المدارس في “جميع أنحاء إسرائيل” غدا، في ظل التصعيد الأمني المستمر، في حين قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير “يجب أن تحترق طهران الليلة”.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إيران “سعت إلى فرض معادلة جديدة”، مؤكداً أن إسرائيل “لا يمكنها السماح بذلك”. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أن تل أبيب تستعد للرد على عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة من إيران، مما ينذر بمزيد من التصعيد.

كما نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن تل أبيب سترد على الهجوم الإيراني الأخير، في حين أفاد مسؤول أمريكي بأن الرئيس دونالد ترمب أُطلع على التطورات والتصعيد الجاري بين إيران وإسرائيل. من جهته، حذّر قائد “مقر خاتم الأنبياء” الإيراني من أن إيران ستبدأ “هجمات مدمرة” على إسرائيل وداعميها في حال توسعت العمليات في لبنان أو جرى الرد على إجراءاتها الأخيرة.

ودعا المسؤول العسكري الإسرائيليين إلى وقف الهجمات على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكداً أن طهران سبق أن حذرت من استهداف الأراضي المحتلة إذا استمرت الضربات أو اتسع نطاقها. كما قال قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني “تم الوفاء بالوعد”، بينما أكد التلفزيون الإيراني إطلاق موجة ثالثة من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة. ونقلت وكالة فارس عن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة رامات الجوية بصواريخ باليستية. كما قال الحرس الثوري إن “قبولنا بوقف إطلاق النار كان مشروطا بوقف إطلاق النار في جميع الجبهات والعملية الحالية تحذير والردود ستكون أوسع نطاقا وتشمل جميع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية”. ويأتي هذا التصعيد بعد تهديدات إيرانية سابقة بالرد على الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في وقت سابق، والتي أسفرت وفق معطيات أولية عن سقوط قتلى، في ظل استمرار التوتر رغم وقف إطلاق النار الهش الساري منذ أفريل الماضي. كما توعد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، اليوم الأحد، إسرائيل بالرد على الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

(وكالات)