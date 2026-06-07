اضراب عام للمحامين في 5 ولايات غدا..

ينفذ محامو سوسة و القيروان و المنستير و المهدية و القصرين غدا الاثنين 08 جوان 2026 إضرابا حضوريا بمختلف المحاكم بهذه الولايات احتجاجاً على الوضعية التي عليها مرفق العدالة.

ويأتي هذا الإضراب تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بتاريخ 13 ماي 2026 الذي أقر سلسلة من الاحتجاجات تتوج باضراب عام وطنى في مختلف محاكم الجمهورية و ذلك يوم 18 جوان 2026.

وسيشهد الإضراب العام غدا الاثنين 08 جوان وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 بداية من الساعة 09:30 صباحا يجتمع فيها جميع المحامين بمختلف الولايات التى ستخوض هذا الإضراب بحضور عميد الهيئة الهيئة الوطنية للمحامين ورؤساء الفروع الجهوية وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية .