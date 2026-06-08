مونديال 2026: جذاذة فنية لمنتخبات المجموعة السادسة

في ما يلي جذاذة فنية لمنتخبات المجموعة السادسة في مسابقة كأس العالم لكرة القدم المقررة من 11 جوان الجاري إلى 19 جويلية القادم بكندا والولايات المتحدة والمكسيك:

المنتخب التونسي

تاريخ تأسيس الجامعة التونسية لكرة القدم: 1957

السجل القاري: بطل افريقيا سنة 2004 ووصيف البطل سنتي 1965 و1996

تاريخ المشاركات في كأس العالم: 6 مشاركات سابقة دون التأهل إلى الدور الثاني سنوات 1978 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022

حصيلة المباريات في كاس العالم : 18 مباراة (3 انتصارات و5 تعادلات و10 هزائم – تسجيل 14 هدفا وقبول 26 هدفا)

المدرب: صبري اللموشي (51 عاما) – مدربا للمنتخب التونسي منذ جانفي 2026

قائمة اللاعبين في كأس العالم:

حراس المرمى : أيمن دحمان – صبري بن حسن – مهيب الشامخ

المدافعون: يان فاليري – ديلان برون – عمر الرقيق – آدم عروس – منتصر الطالبي – رائد الشيخاوي – محمد أمين بن حميدة – مرتضى بن وناس – علي العابدي – معتز النفاتي

لاعبو وسط الميدان: إلياس السخيري – محمد الحاج محمود – حنبعل المجبري – أنيس بن سليمان – راني خضيرة – إسماعيل الغربي

الهجوم: خليل العياري – إلياس العاشوري – إلياس سعد – سيباستيان تونكتي – ريان اللومي – فراس شواط – حازم المستوري

قائد المنتخب: الياس السخيري (31 سنة) – متوسط ميدان اينتراخت فرانكفورت الالماني

كنية المنتخب: نسور قرطاج

تصنيف الفيفا: المركز 46

المنتخب الهولندي

تاريخ تأسيس الاتحاد الهولندي لكرة القدم: 1889

السجل القاري: بطل اوروبا 1988

تاريخ المشاركات في كأس العالم: 11 مشاركة سابقة سنوات 1934 و1938 و1974 و1978 و1990 و1994 و1998 و2006 و2010 و2014 و2022

حصيلة المباريات في كاس العالم : 55 مباراة (30 انتصار و14 تعادل و11 هزيمة – تسجيل 96 هدفا وقبول 52 هدفا)

افضل نتيجة في تاريخ المشاركات في كاس العالم: المرتبة الثانية في نهائيات 1974 بألمانيا و1978 بالأرجنتين و2010 بجنوب إفريقيا

المدرب: رونالد كومان (63 سنة) – مدربا للمنتخب الهولندي منذ جانفي 2023

قائمة لاعبي المنتخب للمشاركة في كأس العالم:

حراس المرمى: مارك فليكن – روبن روفس – بارت فيربروخن

المدافعون: نايثن أكيه – فيرجيل فان دايك – دنزل دمفريس – جان بول فان هيكي – جورين تيمبر – جوريل هاتو – ميكي فان دي فين

لاعبو وسط الميدان: راين خرافنبرخ – فرنكي دي يونغ – جاستين كلويفرت – تيون كوبماينرز – تيجاني رايندرس – مارتن دي رون – غوس تيل – كوينتن تيمبر – ماتس ويفر

المهاجمون: بريان بروبي – ممفيس ديباي – كودي خاكبو – نوا لانغ – دونيل مالين – كريسينسيو سامرفيل – وفاوت فيخهورست

قائد المنتخب: فيرجيل فان دايك (34 سنة) – قلب دفاع ليفربول الانقليزي

كنية المنتخب: الطواحين

تصنيف الفيفا: المركز 8

المنتخب الياباني

تاريخ تأسيس الاتحاد الياباني لكرة القدم: 1921

السجل القاري: بطل آسيا أربع مرات سنوات 1992 و2000 و2004 و2011، ووصيف البطل سنة 2019

تاريخ المشاركات في كأس العالم: 7 مشاركات سابقة سنوات 1998 و2002 و2006 و2010 و2014 و2018 و2022

حصيلة المباريات في كاس العالم : 25 مباراة (7 انتصارات و6 تعادلات و12 هزيمة – تسجيل 25 هدفا وقبول 33 هدفا)

افضل نتيجة في تاريخ المشاركات في كاس العالم: التأهل الى الدور ثمن النهائي في 4 مناسبات في نهائيات كوريا الجنوبية واليابان 2002 وجنوب افريقيا 2010 وروسيا 2018 وقطر 2022

المدرب: هاجيم مورياسو (57 سنة) – مدربا للمنتخب الياباني منذ اوت 2018

قائمة لاعبي المنتخب للمشاركة في كأس العالم:

حراس المرمى: زيون سوزوكي – توموكي هاياكاوا – كيسوكي أوساكو

المدافعون: كو إيتاكورا – هيروكي إيتو – يوتو ناغاتومو – أيومو سيكو – يوكيناري سوجاوارا – جونوسوكي سوزوكي – شوغو تانيغوتشي – تاكيهيرو تومياسو – تسويوشي واتانابي

لاعبو وسط الميدان: ريتسو دوان – واتارو إندو – جونيا إيتو – دايتشي كامادا – تاكيفوسا كوبو – كيتو ناكامورا – كايشو سانو – آو تاناكا

المهاجمون: كيسوكي غوتو – دايزين مايدا – كوكي أوغاوا – كينتو شيوجاي – يويتو سوزوكي – أياسي أويدا

قائد المنتخب: يوتو ناغاتومو (39 سنة) – الظهير الايسر لنادي اف سي طوكيو الياباني

كنية المنتخب: الساموراي الازرق

تصنيف الفيفا: المركز 18

المنتخب السويدي

سنة تأسيس الاتحاد السويدي لكرة القدم: 1904

تاريخ المشاركات في كأس العالم: 12 مشاركة سابقة سنوات 1934 و1938 و1950 و1958 و1970 و1974 و1978 و1990 و1994 و2002 و2006 و2018

حصيلة المباريات في كاس العالم : 51 مباراة (19 انتصارا و13 تعادلا و19 هزيمة – تسجيل 80 هدفا وقبول 73 هدفا)

أفضل نتيجة في كأس العالم: بلوغ نهائي نسخة السويد 1958 والحصول على المركز الثالث في مناسبتين (البرازيل 1950 والولايات المتحدة الامريكية 1994)

المدرب: غراهام بوتر: انقليزي الجنسية – 51 سنة – مدربا للمنتخب السويدي منذ اكتوبر 2025

قائمة لاعبي المنتخب للمشاركة في كأس العالم:

حراس المرمى: فيكتور يوهانسون – كريستوفر نوردفيلدت – ياكوب زيترشتروم

المدافعون: هيالمار إيكدال – غابرييل غودمونسون – غوستاف لاغربيلكي – إيزاك هين – فيكتور ليندلوف – إريك سميث – كارل ستارفيلت – دانيال سفينسون – إيميل هولم

لاعبو وسط الميدان: ياسين العياري – لوكاس بيرغفال – يسبر كارلستروم – بنيامين نيغرين – كين سيما – إليوت ستراود – ماتياس سفانبيرغ – بيسفورت زينيلي

المهاجمون: طه علي – ألكسندر برنهاردسون – أنتوني إيلانغا – فيكتور غيوكيريس – ألكسندر إيزاك – غوستاف نيلسون

قائد المنتخب: فكتور نيلسون ليندلوف (31 سنة) – قلب دفاع استون فيلا الانقليزي

كنية المنتخب: الفايكاينغ او المنتخب الاصفر والازرق

تصنيف الفيفا: المركز 38