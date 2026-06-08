القناة التلفزية اليابانية “فوجي تي في” تبث تقريراً خاصاً حول تونس بمناسبة مونديال 2026

تسلّط إحدى كبرى القنوات التلفزيونية اليابانية، “فوجي تي في” (Fuji TV)، في إطار الترويج الدولي لصورة تونس مع اقتراب كأس العالم لكرة القدم 2026، الضوء على تونس من خلال برنامجها الإخباري الشهير « !It » وذلك يومي الاثنين 8 والثلاثاء 9 جوان 2026، في حدود الساعة السادسة و48 دقيقة مساءً بتوقيت اليابان (الحادية عشرة و48 دقيقة صباحاً بتوقيت تونس).

وافادت سفارة اليابان بتونس ان فريقا صحفيا وفنيا من القناة اليابانية (التي تبث على القناة رقم 8 في منطقتي طوكيو وأوساكا)، كان أدى زيارة عمل إلى تونس في نهاية شهر ماي المنقضي، حيث تولى إعداد مادة إعلامية شاملة تستعرض المقومات الثقافية والسياحية والرياضية للبلاد، مبرزةً الشغف التونسي بكرة القدم والأجواء الاستباقية للمونديال.

ويخوض المنتخب التونسي منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة السادسة، حيث يستهل مشواره بمواجهة السويد يوم 15 جوان، ثم يواجه اليابان يوم 21 جوان، ويختتم الدور الأول بلقاء هولندا يوم 26 جوان الجاري.

وكأس العالم 2026 هي النسخة 23 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، وهي بطولة كرة القدم الدولية الأهم للرجال التي تقام كل أربع سنوات، وتتنافس عليها المنتخبات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وستُقام البطولة في الفترة من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026، وستستضيفها بشكل مشترك 16 مدينة في ثلاثة بلدان في أمريكا الشمالية وهي كندا والمكسيك والولايات المتحدة. وستكون هذه النسخة أول كأس عالم تُقام بتنظيم مشترك بين ثلاث دول، كما ستكون الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا، بعد زيادة عدد المنتخبات من 32 منتخبًا.