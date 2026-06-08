مونديال 2026 : بطاقة فنية لملعبي مباريات المنتخب التونسي

في ما يلي بطاقة فنية لملعبي مونتيري (المكسيك) وكانساس سيتي (الولايات المتحدة) اللذين سيحتضنان مباريات المنتخب التونسي بالدور الاول من مونديال كندا والولايات المتحدة والمكسيك المقرر من 11 جوان الى 19 جويلية 2026

ملعب مونتيري

المكان: غوادالوبي بنويفو ليون (المكسيك)، طاقته الاستيعابية 53,500، افتتح سنة 2015

المباريات المقررة في ملعب مونتيري:

الاثنين 15 جوان: السويد – تونس (المجموعة السادسة)

الأحد 21 جوان: تونس – اليابان (المجموعة السادسة)

الأربعاء 24 جوان: جنوب إفريقيا – كوريا (المجموعة الأولى)

الاثنين 29 جوان: يواجه صاحب المركز الأول بالمجموعة 6 / صاحب المركز الثاني بالمجموعة الثالثة (الدور السادس عشر)

ملعب كانساس سيتي :

المكان: كانساس سيتي بولاية ميسوري (الولايات المتحدة)، طاقته الاستيعاب 73,000، افتتح سنة 1972

مباريات كأس العالم 2026: أربع مباريات في دور المجموعات، ومباراة في الدور السادس عشر، ومباراة في ربع النهائي

الثلاثاء 16 جوان: الأرجنتين – الجزائر (المجموعة العاشرة)

السبت 20 جوان: الإكوادور – كوراساو (المجموعة الخامسة)

الخميس 25 جوان: تونس – هولندا (المجموعة السادسة)

السبت 27 جوان: الجزائر – النمسا (المجموعة العاشرة)

الجمعة 3 جويلية: صاحب المركز الأول بالمجموعة 11 / صاحب المركز الثالث بالمجموعة 4/5/9/10/12 (الدور السادس عشر)

السبت 11 جويلية: الفائز بالمباراة رقم 95 / الفائز بالمباراة رقم 96 (ربع النهائي)