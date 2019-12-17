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بعد ايقاف برنامج بوليميك من قبل “الهايكا”: سمير الوافي يعلّق

2019/12/17 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

قرّرت الهايكا أمس الاثنين ايقاف برنامج بوليميك الذي يقدّمه الاعلامي سمير الوافي على قناة التاسعة، لمدّة 3 أشهر .

ومن جانبه كتب الوافي تدوينة ساخرة للتعليق على هذا القرار الذي أنهى عمر البرنامج في حلقته الثالثة.. وفي ما يلي ما كتبه:

حسابيا برنامج ” بوليميك ” إنتهى موسمه…لأن عقوبة الثلاثة أشهر تنتهي قبل شهر مارس بقليل…وبرمجة رمضان تبدأ في أفريل حيث لا مكان للبرامج في رمضان والموسم ينتهي في جوان بعد أقل من شهرين بعد رمضان…لذلك فإن قرار الهايكا ينهي موسم البرنامج في حلقته الثالثة…حيث كانت بدايته قوية خاصة مع حلقة فاجعة عمدون التي كانت درسا بشهادة الكثيرين…لكن ستة دقائق فقط مع الدباغ فسخت ذلك…يعني ستة دقائق فاشلة من ثلاثة حلقات ناجحة ليست نتيجة كارثية…لكن ذاكرة الناس قصيرة ..

وبما أن الهايكا قررت إيقافه لمدة ثلاثة أشهر هي نصف ما تبقى من الموسم…فهو الوقت المناسب جدا لأعلن أنا أيضا بعد تأكدي من نهايته، إستقالتي من البرنامج المنتهي والمتوقف ” بوليميك ” ….كما أعلمكم باستقالة الجمهور والفريق الصحفي والعساس والسائق…وإستقالة الديكور والكراسي والطاولة والثريات…….وأدعو ما تبقى من الجماعة أن يلتحقوا بالركب ويستقيلوا من البرنامج بعد أن توقف…و هم حسن بن عثمان ومقداد السهيلي ورضا الملولي…

ونلتقي في الوقت الحاضر في وحش الشاشة كل أحد…في انتظار مفاجأة أخرى جديدة ومختلفة كليا سنقترحها عليكم قريبا جدا…

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