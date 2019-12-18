زغوان : صدور قرار قضائي بإيقاف تنفيذ بتة عمومية لاستلزام السوق الأسبوعية وسوق الدواب ببلدية زغوان

أصدرت المحكمة الإدارية بنابل أمس الثلاثاء قرارا يقضي بإيقاف تنفيذ بتة عمومية لاستلزام السوق الأسبوعية وسوق الدّواب في زغوان المزمع إجراؤها اليوم الإربعاء ، نظرا لتضمّن بعض الفصول بكراس الشروط لخروقات قانونية من شأنها أن تحد من مبدإ المساواة والمنافسة بين جميع المترشّحين والتقليص من فرص المشاركة في اللزمة وفق نصّ القرار الذي صدر على إثر الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها صالح المطيراوي والي زغوان في الغرض .

وذكر الوالي في تصريح لـمراسل (وات) اليوم أن الشروط التي وضعها المجلس البلدي في زغوان لهذه اللزمة تفتقد إلى الشفافية ولا تؤمّن المساواة في الفرص بين العارضين وتحرمهم من المشاركة فيها ، وأشار إلى أنه تم التنبيه على البلدية لهذه الإخلالات في مناسبتين إلا أنها استمرت في قرارها مما اضطرنا إلى الإلتجاء إلى القضاء لمراجعة الشروط المجحفة من أجل السماح للجميع بالمشاركة .

وأفاد طارق الزوقاري رئيس بلدية زغوان أن المجلس البلدي بعد صدور هذا القرار سيدفع بكراس الشروط التي اعتمدها في السنة الفارطة وذلك لضمان الحقوق المالية للمرفق البلدي وتواصلها وإجراء البتة قبل نهاية السنة الإدارية الجارية في انتظار البت نهائيا في هذه القضية من طرف المحكمة الإدارية.