الخطوط التونسية توقع اتفاقا مع اتصالات تونس لايواء موقع بيانات احتياطي بمركز البيانات المركزي “قرطاج “

أعلنت الخطوط التونسية أنها وقعت اتفاقية مع اتصالات تونس، أمس الاربعاء، لايواء موقع بيانات احتياطي بمركز البيانات المركزي “قرطاج” التابع لاتصالات تونس.

وتتعهد الخطوط التونسية، في اطار هذا الاتفاق الذي وقعه الرئيس المدير العام الياس المنكبي ونظيره على رأس اتصالات تونس، محمد فاضل كريم، بضمان استمرارية توفر البيانات وتدفقها الى موقع بيانات احتياطي على مستوى مركز البيانات ” قرطاج” لضمان استمراريتها عند وقوع قصور في مركز البيانات الاساسي.

ويوفر مركز البيانات “قرطاج” الحاصل على مواصلة أيزو 27001 والتابع لاتصالات تونس، القدرات التقنية لمناخ آمن لنظم المعلومات وضمان الحماية والسرية.

وشدد المنكبي ،على ان هذا الموقع الاحتياطي سيمكن الخطوط التونسية من توفر البيانات عند الضرورة من خلال الموقع الاحتياطي لدى اتصالات تونس في حين عبر محمد الفاضل كريم عن استعداد اتصالات تونس للاستجابة بشكل مناسب لطلبات الخطوط التونسية.