بورصة تونس تختتم حصة الخميس بانخفاض طفيف



وسط حجم مبادلات يعادل 625ر2 مليون دينار (م د)، اختتمت بورصة تونس معاملات، حصة الخميس، بانخفاض طفيف في حدود 02ر0 بالمائة ليدرك مؤشرها المرجعي “توننداكس” مستوى 26ر6982 نقطة، وفق تحليل شركة الوساطة بالبورصة “مينا كابتل”.

واستاثرت مجموعة بولينا القابضة على أكبر حجم مبادلات للحصة ناهزت قيمته 291ر0 م د ليتم تبادل السهم الواحد بسعر 19ر13 د دون تحقيق أي ارتفاع.

وتصدرت أسهم سلكوم قائمة الارتفاعات لتتطور أسعار أسهمها بنسبة 88ر5 بالمائة (78ر3 د) متبوعة بأسهم تواصل القابضة بحوالي 16ر4 بالمائة (25ر0 د) وأسهم شركة النقل بنحو 4 بالمائة (70ر11 د).

وتطورت، بدورها، أسهم كل من الشركة العقارية وللمساهمات وشركة التوظيف والتنمية الصناعية والسياحية بذات النسبة 97ر2 بالمائة ليصل سعر السهم الواحد على التوالي 77ر38 د و64ر8 د.

وتقلصت، في المقابل، قيمة أسهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة بنسبة 03ر3 بالمائة (96ر0 د) تلتها أسهم شركة المعامل الآلية بالساحل بنسبة 94ر2 بالمائة (66ر0 د) ثم تونس أسهم شركة “تونس للأوراق المالية” بنسبة 52ر2 بالمائة (57ر16 د).

وانخفضت أسهم “بي هاش” بنك وشركة “نيو بادي لاين” على التوالي بنسبة 30ر2 بالمائة (43ر11 د) و83ر1 بالمائة (81ر4 د).