بطولة الرابطة المحترفة الثانية:سكك الحديد الصفاقسي وقوافل قفصة بطلا الخريف

احرز فريق سكك الحديد الصفاقسي لقب بطل الخريف بعد انهائه المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في صدارة المجموعة الاولى بانتصاره اليوم الاحد بملعب قابس على مضيفه مستقبل قابس بنتيجة 1-صفر في اطار الدفعة الثانية من منافسات الجولة الحادية عشرة.

وفي المجموعة الثانية عاد لقب الخريف الى قوافل قفصة الذي انتصر امس السبت على ضيفه مستقبل المرسى بهدف لصفر سجله محمد امين الخليوي في د90 من ضربة جزاء.

وكان سكك الحديد الصفاقسي افتتح التسجيل بواسطة اللاعب حمزة السلامي في الدقيقة 11 ليرفع رصيده الى 22 نقطة فيما تجمد رصيد “الجليزة” عند 17 نقطة في المركز الرابع.

وحافظ اولمبيك سيدي بوزيد على مركز الوصافة بانتصاره اليوم خارج قواعده على جمعية اريانة بهدفين نظيفين سجلهما بهاء البراهمي (د16) وزياد السوسي (د67) .

وبهذا الفوز رفع اولمبيك سيدي بوزيد رصيده الى 21 نقطة فيما ازدادت وضعية جمعية اريانة تعقيدا في اسفل الترتيب ب3 نقاط فقط.

ومن جهته ارتقى الاولمبي الباجي الى المركز الثالث بتفوقه على ميدانه على هلال مساكن بهدف وحيد وقعه حسان المولهي في الدقيقة 34 من ضربة جزاء رافعا بذلك رصيده الى 20 نقطة مقابل 13 نقطة للهلال الذي يقبع في المركز العاشر.

كما صعد مستقبل السبيخة الى المركز الخامس بعد تغلبه اليوم على ضيفه النجم الرادسي بثنائية للاعب انور الجويني في الدقيقتين 18 و52 رافعا رصيده الى 16 نقطة وذلك بالتساوي مع ترجي جرجيس الذي تفوق من جهته على اولمبيك مدنين بهدف دون رد .

وفي بن عروس اكرم سبورتينغ المكان وفادة ضيفه ملعب منزل بورقيبة ليلحق به هزيمة عريضة ب4 اهداف كاملة كان للاعب نزار عباس نصيب الاسد بتسجيله ثلاثية في الدقائق 52 و54 و78 بعد ان كان زميله خليل المرعي افتتح التسجيل في الدقيقة 17 من ضربة جزاء.

وفي المجموعة الثانية احرز قوافل قفصة لقب بطل الخريف بانتصاره امس السبت على ضيفه مستقبل المرسى بهدف لصفر سجله محمد امين الخليوي في د90 من ضربة جزاء.

وياتي القوافل في المركز الاول برصيد 24 نقطة بفارق نقطة واحدة على مستقبل الرجيش الوصيف الذي فاز اليوم على الملعب الصفاقسي بنتيجة 3-2

وكان مستقبل الرجيش بادر بافتتاح التسجيل بواسطة احمد الحضري في الدقيقتين 21 و30 قبل ان يذلل الملعب الصفاقسي الفارق في الدقيقة 61 عن طريق قيس الطرابلسي من ضربة جزاء ثم اضاف نضال بن سالم الهدف الثالث للرجيش قبل ان يتدارك الفريق المضيف مجددا بواسطة لاعبه عماد جابر في الدقيقة 88 .

وحسم التعادل السلبي مباراة جندوبة الرياضية والملعب القابسي ليصعد فريق “الستيدة” الى المركز الثالث برصيد 19 نقطة بفارق 3 نقاط عن فريق الشمال الغربي الذي يتقاسم المركز الرابع صحبة ملعب منزل بوزلفة وجمعية جربة اللذين تعادلا اليوم ايضا سلبا على ملعب حومة السوق.