عاجل/نشرة متابعة للرصد الجوي: رياح قوية جدا تصل الى 110 كلم..

افاد المعهد الوطني في نشرة متابعة أن الرياح تتواصل قوية جدا اليوم الاثنين و هي عنوان الطقس دون منازع وتبقى متطلبة لكل اليقظة والحذر بدرجة اولى قرب السواحل الشمالية وبالمرتفعات .. إذ تتواصل هباتها بسرعة تصل إلى 80 كلم/س بالشمال والوسط خصوصا وتتجاوز مؤقتا 110 كلم/س..

واشار المعهد الى ان النشرات التحذيرية تبقى سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الهيجان بالشمال و بخليج الحمامات ، مضطرب بخليج قابس..

مع انخفاض طفيف مرتقب في الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 16 و21 درجة وتكون في حدود 12 بالمرتفعات ، وتصل محليا إلى 23 بالجنوب..

وتسجيل بعض الأمطار المحلية ممكنة بالشمال.. وبقية الجهات بعض السحب لا غير..