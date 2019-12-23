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عاجل/بعد عودة مسار تشكيل الحكومة للمربع الأول: قيس سعيد يتدخل ويلتقي هذه الأحزاب

2019/12/23 الأولى, سياسة, هاجر كريمي

اكد رئيس حزب حركة الشعب زهير المغزاوي في تصريح لـ“المصدر” ان رئيس الجمهورية قيس سعيد سيعقد لقاء بقصر قرطاج بعد عصر اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2019 مع الأطراف المشاركة في المفاوضات حول تعثر مسار تشكيل الحكومة .

وبين المغزاوي ان اللقاء الذي اتى بدعوة من الرئيس سيجمع كل من رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي وممثلين عن حركة الشعب والنهضة والتيار الديمقراطي وتحيا تونس.

وتجدر الاشارة الى ان مسار تشكيل الحكومة قد شهدا تعثرا مجددا وعودة للمربع الأول الذي انطلق منه بعد ان انسحب كل من التيار الديمقراطي وحركة الشعب ومعهم حركة تحيا تونس مجددا من المشاورات واعلنوا عدم مشاركتهم في حكومة الجملي.

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