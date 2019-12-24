من بينهم قيس سعيد: استبيان لاختيار القائد العربي الأبرز لعام 2019..

أطلق موقع قناة “روسيا اليوم” استبيان رأي للتصويت لاختيار القائد العربي الأبرز لعام 2019 ،ومن بين الشخصيات المقترحة في الاستبيان رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد..

وفي ما يلي القائمة الاسمية للقادة الذين تم اقتراحهم:

-رئيس الجمهورية قيس سعيد

-ولي عهد السعودية محمد بن سلمان

-الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

-الرئيس السوري بشار الأسد

-الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

-رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك

-قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر

-رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج

-ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد

-الملك الأردني عبد الله الثاني