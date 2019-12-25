الإنتاج الصناعي لتونس يتراجع بنسبة 3،5 بالمائة خلال 10 اشهر الاولي من سنة 2019

تراجع حجم الانتاج الصناعي لتونس، خلال 10 اشهر الأولى من سنة 2019 بنسبة 3،5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 ، تحت تاثير تراجعات طالت قطاع الطاقة وفق بيانات اصدرها المعهد الوطني للاحصاء الاربعاء.

وأضاف المعهد ، في نشريته حول مؤشر الانتاج الصناعي، ان هذا المؤشر تراجع ، خلال شهر اكتوبر 2019 بنسبة 3 بالمائة مقارنة مع بيانات اكتوبر 2018.

توقف نشاط “ستير” منذ فيفري 2019 يشل قطاع تكرير النفط

أرجع المعهد تقلص الانتاج الصناعي ، خلال 10 أشهر الاولى من 2019 ، الى تراجع اداء قطاع الطاقة بنسبة 7،4 بالمائة وقطاع الصناعات المكيانكية والكهربائية بنسبة 1،9 بالمائة وقطاع الملابس والجلد بنسبة 2،7 بالمائة.

وطالت أكبر التراجعات قطاع تكرير النفط بنسبة 68 بالمائة مع توقف انتاج الشركة التونسية لصناعات التكرير ” ستير ” منذ شهر فيفري 2019 .

وشهد مؤشر الانتاج الصناعي، في المقابل ، ارتفاعا في قطاع المواد الكميائية بنسبة 2،7 بالمائة و البناء والخزف والبلور بنسبة 1،1 بالمائة وقطاع الكهرباء والماء بنسبة 4،8 بالمائة وقطاع المناجم بنسبة 12،6 بالمائة (3 ملايين و 209 الف طن مع موفي اكتوبر 2019 مقابل 2 مليون و 435 الف طن خلال نفس الفترة من 2018)

قطاع المناجم ينمو بنسبة 29،6 بالمائة خلال اكتوبر 2019

تراجع الانتاج الصناعي لتونس، خلال اكتوبر 2019 ، مدفوعا بتقلص قطاع الطاقة بنسبة 3،9 بالمائة وقطاع المواد الميكانكية والكهربائية بنسبة 4،1 بالماىة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 4،2 بالمائة وقطاع المواد الكميائية بنسبة 8،1 بالمائة.

وتقلص اداء قطاع تكرير النفط بنسبة 78،3 بالمائة (توقف انتاج الشركة التونسية لصناعات التكرير منذ فيفري 2019) كما تراجع منتجات نجارة الخشب بنسبة 4،7 بالمائة وقطاع الورق والورق المقوي بنسبة 4،5 بالمائة.

وشهد مؤشر الانتاج الصناعي ، في المقابل ، ارتفاعا في قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 4،3 بالمائة وقطاع مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 5،9 بالمائة وقطاع انتاج وتوزيع الكهرباء بنسبة 8،2 بالمائة .

وارتفع اداء قطاع المناجم بنسبة 29،6 بالمائة ، خلال اكتوبر 2019 ، مسجلا انتاج 430 طنا من الفسفاط مقابل 268 طنا خلال نفس الفترة من سنة 2018 كما سجل قطاع المطاط واللدائن ارتفاعا بنسبة 16،7 بالمائة.