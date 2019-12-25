صادرات تونس من الجلود والاحذية ترتفع بنسبة 9،1 بالمائة مع موفي نوفمبر 2019

إرتفعت صادرات من تونس من الجلود والاحذية ، الى موفي نوفمبر 2019 ، الى 1516،6 مليون دينار مقابل 1390،7 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2018 مما يشكل ارتفاعا بنسبة 9،1 بالمائة.

واشارت ، بيانات صادرة عن المركز الوطني للجلود والاحذية ، ان الملابس الجلدية تربعت على قائمة الارتفاعات بنسبة 96،4 بالمائة ما بين نوفمبر 2019 و 2018 لتتحصل على حصة بنحو 27،1 مليون دينار مع موفي نوفمبر 2019.

وارتفع الاداء التصديري ، للاكسسورات بقيمة 44،4 مليون دينار وحققت الأجزاء العلوية ايرادات بقيمة 340 مليون دينار في حين تراجعت قمية صادرات الجلود بنحو 22،2 بالمائة الى 54،2 مليون دينار.

وارتفعت واردات قطاع الجلود والاحذية ، الى 1083،5 مليون دينار خلال نوفمبر 2019 ، مقابل 1025، 6 مليون دينار خلال شهر نوفمبر 2019 ، مما يشكل ارتفاعا بنسبة 5،6 بالمائة.

وتصدرت واردات الأجزاء العلوية للاحذية ، قائمة الواردات ، بحصة ناهزت ، وفق المركز ، 127 مليون دينار والجلود بنحو 551 مليون دينار والاكسسوارات بنحو 206 مليون دينار.

وقدر المركز ، وفق نفس البانات ، نسبة تغطية الواردات بالصادرات مع موفي شهر نوفمبر 2019 ، صلب الميزان التجاري للقطاع ، بنحو 140 بالمائة.