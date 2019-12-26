فيديو/عربية حمادي ونوال المحمودي المبلغة عن باخرة القمح المسرطن: تكشفان أسرار وملفات فساد خطيرة تورط هذه الجهات

نشرت الاعلامية عربية حمادي فيديو تحدثت فيه عن فحوى مكالمة جمعتها بنوال المحمودي المبلغة عن باخرة القمح المسرطن التي كشفت لها خلالها عن الأسباب العداوة بينها وبين وزارة الصحة والتي انطلقت منذ 2010 بعد ان كشفت الاخيرة عن بؤرة في المحرص مصاب فيها 800 مريض بالبوصفير كانوا يشربون من بئر ملوثة.

وقالت عربية التي نقلت كلام نوال المحمودي ان الاخيرة بعد نقلتها من مكان لآخر اكتشفت العديد من ملفات الفساد بما فيها الأدوية منتهية الصلحية التي حقنت للرضع وصفقة الادوية المنتهية الصلحية ايضا بـ 300 مليون وغيرها لذلك عمدت وزارة الصحة الى نقلها من مستشفى لمستشفى وفي كل مرة تكتشف خور وفساد كبير مؤكدة انها تمتلك معطيات وملفات موثقة بالفيديو والادلة .

كما تحدثنت ايضا عن الظروف التي كانت تلد فيها النساء في المستشفيات حيث يستعمل الاطباء ادوات بالصدأ فيها خطر على الام والرضيع.

وتحدثت ايضا عن ملف مرض القرودة الذي شهدته تونس 2017 مشيرة الى ان هذا الملف كان مخبأ بطريقة مريبة في الارشيف وتحديدا في ثقب بالمرحاض.