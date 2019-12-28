طقس بارد نهاية الاسبوع مع امكانية نزول بعض الامطار..

تكون السماء، السبت 28 ديسمبر 2019، مغشاة بسحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالشمال والمناطق الساحلية الشرقية مع بعض الأمطار.

وتسجل درجات الحرارة انخفاضا طفيفا لتتراوح القصوى بين 15 و 20 درجة و تكون في حدود 12 بالمرتفعات الغربية.

وتهب الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا فقوية من 40 إلى 50 كلم/س قرب السواحل و معتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س داخل البلاد فيما يكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب.

ويكون الطقس، غدا الاحد، باردا اذ يتواصل انخفاض درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 11 و 16 درجة و تكون في حدود 08 درجات بالمرتفعات الغربية الطقس.

كما تتسم السماء بظهور سحب احيانا كثيفة بالشمال والمناطق الساحلية الشرقية مع نزول أمطار متفرقة وسحب عابرة ببقية الجهات.

وتهب الريح من القطاع الشمالي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل ومعتدلة من 20 إلى 35 كلم/س داخل البلاد في حين يكون البحر شديد الاضطراب.