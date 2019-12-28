عاجل /لن يتمّ الاعلان عنها اليوم: الحبيب الجملي يكشف آخر مستجدّات تشكيل حكومته (فيديو)

التشكيلة المحتملة للترجي أمام فيتا كلوب الكونغولي

خاص/تأجيل الاعلان عن حكومة الجملي..

في المال والعاطفة: هذه الأبراج الأكثر حظا لسنة 2020..

طقس بارد نهاية الاسبوع مع امكانية نزول بعض الامطار..

2019/12/28 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

تكون السماء، السبت 28 ديسمبر 2019، مغشاة بسحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالشمال والمناطق الساحلية الشرقية مع بعض الأمطار.

وتسجل درجات الحرارة انخفاضا طفيفا لتتراوح القصوى بين 15 و 20 درجة و تكون في حدود 12 بالمرتفعات الغربية.

وتهب الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا فقوية من 40 إلى 50 كلم/س قرب السواحل و معتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س داخل البلاد فيما يكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب.

ويكون الطقس، غدا الاحد، باردا اذ يتواصل انخفاض درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 11 و 16 درجة و تكون في حدود 08 درجات بالمرتفعات الغربية الطقس.

كما تتسم السماء بظهور سحب احيانا كثيفة بالشمال والمناطق الساحلية الشرقية مع نزول أمطار متفرقة وسحب عابرة ببقية الجهات.

وتهب الريح من القطاع الشمالي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل ومعتدلة من 20 إلى 35 كلم/س داخل البلاد في حين يكون البحر شديد الاضطراب.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2019 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn