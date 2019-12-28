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القصرين : إستقالة جماعية لعشرة من أعضاء المجلس البلدي في حاسي الفريد

2019/12/28 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

قدّم في بداية الأسبوع الجاري عشرة أعضاء تابعين لبلدية حاسي الفريد من ولاية القصرين إستقالتهم الجماعية لوالي الجهة وذلك
على خلفية ما اعتبروه تردّيا للوضع بالبلدية وتعمّد رئيسها ونائبها الأّول التفرّد بالرأي والإقصاء الممنهج لبقية الأعضاء والضرب بعرض الحائط بمبادئ العمل
التشاركي وتغليب المصلحة الخاصة وفق نص الاستقالة الذي تلقّت صحفية (وات) نسخة منها.

وأضافت الوثيقة أن الاستقالة جاءت أيضا بسبب العجز التام عن تفعيل اللجان وبقية الأعضاء وإنجاز الصفقات بصفة انفرادية وأمام التضارب في برمجة المشاريع ورغبة المواطن والمجتمع المدني وأمام عجز البلدية على تجويد العمل البلدي الذي يعدّ من الأولويّات.

وطالب الأعضاء الممضون على الاستقالة بحلّ المجلس البلدي وتكليف خبير محاسب لمراجعة الصفقات وطريقة إنجازها لما يشوبها من إخلالات إجرائية .

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