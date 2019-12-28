اجتماع عاجل للجنة الطوارئ بالجامعة التونسية لكرة القدم على اثر اصدار حكم بالسجن على رئيس النادي البنزرتي.

قرر المكتب الجامعي لكرة القدم عقد اجتماع طارئ للجنة الطوارئ اليوم السبت بداية من الساعة الواحدة بعد الظهر للنظر وذلك على خلفية إصدار الحكم بالسجن ب15 يوما على رئيس النادي الرياضي البنزرتي عبد السلام السعيداني.

واوضحت الجامعة على صفحتها الرسمية على الفايسبوك انه “على إثر إصدار حكم بالسجن على السيد عبد السلام السعيداني رئيس النادي الرياضي البنزرتي على خلفية مخالفة لا غير وتبعا لخطورة الموضوع على اعتبار العقوبة السالبة للحرية وتأثيره السلبي على المناخ الرياضي العام وفي انتظار تجميع المعطيات التي تحف بالملف وخاصة احترام الحقوق الاساسية المتعلقة بحقوق الدفاع المضمونة دستوريا ومع تسجيل احترام المكتب الجامعي المبدئي لاستقلال المرفق القضائي فقد قرر عقد اجتماع طارئ للجنة الطوارئ بالجامعة التونسية لكرة القدم على الساعة الواحدة بعد الزوال لاتخاذ ما يراه مناسبا حسب دراسته للملف وتداعياته وخطورته على منظوريه.

وكانت دائرة القاضي الفردي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت اصدرت امس الجمعة حكما بالسجن 15 يوما في حق رئيس النادي الرياضي البنزرتي عبد السلام السعيداني من أجل مخالفة مجلسية بعد تدخل من السعيداني اعتبرته المحكمة تشويشا وذلك عقب مثوله أمامها في جريمة اصدار شيكات دون رصيد.

وعبر السعيداني لدى مثوله امام الدائرة بحالة ايقاف عن عدم بلوغ الاستدعاء اليه معترفا باصداره لمجموع تلك شيكات وهي متعلقة بمصاريف النادي، فتم قبول مطلب الاعتراض شكلا، قبل أن يتم تاخير مجموع 9 قضايا لجلسة يوم 21 فيفري 2020 مع الافراج عنه وابقاء ملف وحيد للتفاوض اثر الجلسة بالتوازي مع عرض ملف قضية جديدة بذات التهمة وهي إصدار شيك دون رصيد لم يكن لسان الدفاع وكذلك رئيس الجمعية وفق تصريحهم طالبين التأجيل للاطلاع عليه والإفادة بالخلاص.