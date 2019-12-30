الكاف: نحو انتهاء موسم البذر وتشكيات من نقص في مادة الأمونيتر

اوشك موسم البذر على الانتهاء في ولاية الكاف بعد انجار اكثر من98 بالمائة من المساحات المبرمجة في مختلف المجالات والمقدرة بحوالي 235 الف هكتار منها 196 الف هك حبوبا و28500 هكتار اعلافا وفق ما جاء في احصائيات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف .

وحرصا على تثمين الظروف الملائمة لانجاح الموسم الفلاحي في مختلف مراحله دعا الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف الى الاسراع بتوفير مادة الأمونيتر بالكمايات الكافية اعتبارا لحيويتها في مثل هذه المرحلة من الانبات وفق ما جاء في تصريح لرئيس الاتحاد منير لعبيدي لمراسل وات اليوم الاثنين.

وطالب لعبيدي بتوفير الكميات اللازمة من هذه المادة سيما بعد فقدان مادة “دأب” او ثاني الفسفوري في المرحلة الأولى من البذر والذي قال انه سيؤثر على مردودية المزارع هذه السنة مشددا ايضا على ضرورة مراقبة مصادر الأدوية وجودتها حفاظا على ما وصفه بسلامة الأراضي و المزارع وعلى الثروة الوطنية وضمانا للنجاعة المطلوبة لهذه الادوية على حد تعبيره.