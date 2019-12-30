كافة التفاصيل بخصوص الاعتداء على مقابر بالجلاز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع، صورا لعملية تهشيم مقابر بالجلاز.

وفي تفاصيل الحادثة أكد محافظ مقبرة الجلاز لطفي مراح في تصريح اذاعي، أنّ الضريحين الذين وقع الاعتداء عليهما، موجودين بفضاء عائلي خاص للدفن، وأنه تم إعلام الوحدات الأمنية بالحادثة حال التفطن إلى عملية التهشيم.

وتابع أنه تم فتح بحث في الحادثة، كما وقع الاستماع إلى أشخاص موجودين بالمقبرة (أشخاص يمتهنون التسول ويقومون بتنظيف المقابر وفق تعبيره) وعائلة المتوفين، حيث أنه جاري البحث لكشف المتورطين، مرجحا أن تكون العملية بفعل فاعل، وفق تعبيره.