ناجي الجمل: “النهضة لن تتحمّل مسؤولية الحكومة الجديدة”

حالة استنفار وجاهزية عالية لمختلف القوات الحاملة للسلاح على الحدود بين تونس وليبيا

طقس بارد وملائم لنزول امطار على عدة مناطق وسط استمرار انخفاض درجات الحرارة

تحرش بـ10 طالبات: إيقاف أستاذ جامعي عن العمل..

كافة التفاصيل بخصوص الاعتداء على مقابر بالجلاز

2019/12/30 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع، صورا لعملية تهشيم مقابر بالجلاز.

وفي تفاصيل الحادثة أكد محافظ مقبرة الجلاز لطفي مراح في تصريح اذاعي، أنّ الضريحين الذين وقع الاعتداء عليهما، موجودين بفضاء عائلي خاص للدفن، وأنه تم إعلام الوحدات الأمنية بالحادثة حال التفطن إلى عملية التهشيم.

وتابع أنه تم فتح بحث في الحادثة، كما وقع الاستماع إلى أشخاص موجودين بالمقبرة (أشخاص يمتهنون التسول ويقومون بتنظيف المقابر وفق تعبيره) وعائلة المتوفين، حيث أنه جاري البحث لكشف المتورطين، مرجحا أن تكون العملية بفعل فاعل، وفق تعبيره.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2019 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn