فضح بعض الأسماء/زهير المغزاوي يكشف لـ”المصدر”: حكومة الجملي لا كفاءة ولا استقلالية..ولن نمنحها الثقة..”

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أسامة عويدات:”حكومة الجملي ستفشل ..والوزراء المقترحين حولهم شبهة انتماء لحركة النهضة وقلب تونس “

2020/01/03 أماني ابراهيمي, الأولى, المصدر, سياسة

أكّد عضو المكتب السياسي لحركة الشعب أسامة عويدات، أن الحركة لن تصادق على تركيبة حكومة الجملي بصيغتها الحاليّة مشيرا أنها حكومة النهضة وقلب تونس وتتخفى في ثوب كفاءات وطنيّة.

وأضاف عويدات في تصريح لـ”المصدر” اليوم الجمعة 3 جانفي 2020، أن حكومة الجملي انتهجت نفس سياسات الفشل السابقة التي أدّت الى الثورة، مشيرا أنهم اقترحوا عليه خلال المشاورات برنامج عمل و منوال تنموي جديد قادر على تغيير الوضع الا أنه اختار المواصلة في نفس السياسات.

واعتبر محدّثنا أن الحكومة المقترحة تحاول التملص من المسؤوليّة عبر تسميّة كفاءات وطنيّة على رأس الوزارات و هو ما يعني أنه من غير الممكن تحديد المتسببين في الفشل في حال فشلوا في المهمّة المنسوبة اليهم.

كما عاب عويدات على رئيس الحكومة الحبيب الجملي مقترح ” عمل كل وزير على حدة وببرنامج خاص به” معتبرا أن هذا الاقتراح يتنافى مع مبدأ التضامن الحكومي ويجعل رئيس الحكومة غير مسؤول على الوزارات التي يشرف عليها.

وختم عويدات بـأن هناك حالة من الارتباك والأيادي المرتعشة غير القادرة على البناء والتغيير.

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