اتهم هذه الأطراف/تسريب تشكيلة الحكومة قبل الاعلان عنها: زهير المغزاوي يفضح ويكشف..

تعليقا على حادثة تسريب التشكيلة الحكومية لحكومة الجملي على مواقع التواصل الاجتماعي في جنح الظلام وقبل الاعلان عنها رسميا اكد امين عام حركة الشعب زهير المغزاوي في تصريح لـ”المصدر” ان العملية متعمدة ومقصودة حسب تعبيره.

وأشار المغزاوي الى وجود حالة ارتباك كبيرة لدى رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي الذي عقد يوم الأربعاء ندوة صحفية ثم يتراجع عن الاعلان عن التشكيلة متحججا بارسالها لرئيس البرلمان قبل الاعلان عنها .

وشدد في السياق ذاته على ان هذا يؤكد وجود خلاف وصراع كبير بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية قيس سعيد.

واتهم المغزاوي الحبيب الجملي والنهضة بتسريب التشكيلة في محاولة لوضع الجميع امام الامر الوافع حسب تعبيره.

واعتبر المغزاوي ان هذا التصرف لا يليق بمسؤولين في الدولة التونسية وان الجملي اصبح جليا انتماءه للنهضة على حد قوله .

ويذكر ان صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك قد تداولت في ساعة متاخرة من ليلة الأربعاء وثائق تضمنت التشكيلة الوزارية لحكومة الحبيب الجملي ليتضح يوم امس خلال الاعلان عنها رسميا انها نفس التشكيلة لم تطرأ عليها سوى تغييرات بسيطة في اسمين او ثلاث للشخصيات المقترحة.