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لمحة عن حياة بشير الزعفوري وزير التجارة المقترح في حكومة الحبيب الجملي

2020/01/03 أخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة

ولد بشير الزعفوري، المقترح لمنصب وزير التجارة في حكومة الحبيب الجملي، في 25 جويلية 1963 بسيدي بوزيد. ويعمل الزعفوري، المتحصل على الإجازة في المحاسبة من معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج، كرجل أعمال في مجال شركات التوزيع بالجملة والمساحات الكبرى.

عين في 24 ديسمبر 2011 كاتب دولة معتمد لدى وزير الصناعة والتجارة مكلفا بالتجارة في حكومة حمادي الجبالي ثم وزيرا للتجارة والصناعات التقليدية من فيفري 2012 إلى مارس 2013.

وبشير الزعفوري عضو مؤسس لجمعية المواطنة والكرامة ولائتلاف مجالس حماية الثورة ببن عروس. وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء.

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